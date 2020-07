Inter-Torino, Lukaku out: conferma Eriksen, chance Lautaro Martinez – Rai

Inter-Torino non vedrà in campo Lukaku. Secondo quanto detto da Tomas Villa nel corso del “TG Sport”, in onda su Rai 2, è quasi certa ormai l’assenza del belga dall’undici iniziale. Scelte obbligate per Conte a centrocampo. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

SCELTE – Inter-Torino è una sfida importante per entrambe le formazioni e i loro obiettivi. I nerazzurri di Antonio Conte dovranno fare a meno di Romelu Lukaku: «L’Inter è alla ricerca del secondo posto, ma bisognerà fare i conti con i granata che hanno bisogno di punti per l’obiettivo salvezza. Scelte obbligate per Conte a centrocampo, avendo ancora tanti infortunati. Giocheranno Gagliardini e Brozovic con Eriksen alle spalle di Sanchez e Lautaro Martinez, essendo Lukaku quasi certamente assente. Il Torino risponde con il tridente Verdi, Berenguer e Belotti».

SPETTATORE SULLO SFONDO – Inter-Torino è una sfida importante per i nerazzurri, con uno spettatore d’eccezione: «L’Inter è in un momento particolare dopo il pareggio con il Verona. Conte a fine partita è stato sibillino, bisognerà capire a fine stagione cosa succederà. Le frasi di Conte hanno lanciato nello sconforto l’ambiente nerazzurro, Conte vorrà un chiarimento a fine stagione per capire se si può andare avanti insieme, con Massimiliano Allegri sullo sfondo».