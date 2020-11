Inter-Torino, chi sulla fascia? Darmian contro il passato, poi Perisic e Young

Condividi questo articolo

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Torino, chi sulla fascia sinistra per Antonio Conte? Al momento un solo giocatore in vantaggio rispetto gli altri due ma le soluzioni non mancano. Darmian tra l’altro potrebbe sfidare il suo passato.

BALLOTTAGGIO – Inter-Torino, sulla fascia sinistra al momento sembrerebbe essere Ivan Perisic il calciatore scelto da Antonio Conte in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 15. Le soluzioni però non mancano: Ashley Young potrebbe essere una di queste, considerando che inoltre ha realizzato un gol nel suo unico precedente in Serie A TIM contro il Torino. Anche Matteo Darmian una possibile soluzione a sinistra, che dal 2011 al 2015 con la maglia del Torino ha collezionato 151 presenze.