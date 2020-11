Giroud saluta il Chelsea: preferenza Premier League ma Inter pista gradita

Olivier Giroud

Giroud pronto a lasciare il Chelsea, le parole del suo agente ieri sono state chiare (leggi intervista). Il calciatore preferirebbe restare in Premier League ma non direbbe di certo no all’Inter, soprattutto in vista degli Europei.

NUOVA SISTEMAZIONE – Giroud in vista del mercato di gennaio troverà una nuova soluzione, salutando così il Chelsea che l’anno scorso ha esercitato l’opzione di rinnovo per un altro anno con il centravanti francese che in questa stagione ha totalizzato solo trentatré minuti in campionato. Il calciatore vorrebbe restare in Premier League ma non direbbe di certo no all’Inter, nonostante la presenza di Romelu Lukaku. Il francese ha assoluto bisogno di giocare soprattutto in vista dell’Europeo, e Deschamps, CT della Francia, ha dimostrato fiducia nei suoi confronti, la convocazione durante la pausa Nazionali lo dimostra (e il calciatore ha risposto bene con ben due gol).