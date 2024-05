Inter, i tifosi chiedono ancora uno sforzo: col Sassuolo l’ultimo obiettivo!

L’Inter si gode in serenità le ultime giornate che restano alla fine della Serie A. Ma per i tifosi c’è ancora un ultimo obiettivo, dopo lo scudetto, che passa proprio dal Sassuolo.

TITOLI DI CODA – La stagione dell’Inter può dirsi letteralmente conclusa, considerando che i nerazzurri hanno già conquistato, con larghissimo anticipo, l’ultimo trofeo disponibile nonché il più rinomato in Italia. Due settimane fa la squadra di Simone Inzaghi, battendo il povero Milan di Stefano Pioli, si è cucito al petto lo scudetto e, in aggiunta, anche la splendente seconda stella. Cosa possono volere di più i tifosi nerazzurri? Niente o, forse, un ultimo desiderio infondo al cassetto c’è ed è legato proprio alla sfida di questa sera contro il Sassuolo.

Quale potrebbe essere l’ultimo obiettivo dell’Inter?

ULTIMO OBIETTIVO – Trovare un tifoso dell’Inter che abbia digerito l’unica sconfitta in campionato, che risale proprio alla gara d’andata contro il Sassuolo, è praticamente un’impresa. E, per dirla tutta, la squadra neroverde risulta particolarmente antipatica anche per questioni legata a un passato, neanche troppo lontano. Come, ad esempio, quello della stagione 2021/2022, quando il Sassuolo fermò l’Inter in corsa per lo scudetto, lasciando passare invece il Milan che, per 3-0, all’ultima giornata conquistò il titolo. E con la squadra neroverde, all’epoca allenata da Alessio Dionisi, in piena lotta salvezza, il nuovo e ultimo l’obiettivo per i nerazzurri non può che essere sottrare dei punti preziosi.

APPELLO SOCIAL – I ragazzi di Davide Ballardini sperano ancora nella salvezza e si aggrappano all’idea di poter restare in Serie A, magari proprio battendo l’Inter di Inzaghi. I tifosi nerazzurri, però, si oppongono categoricamente a questo scenario e sui social gridano a gran voce vendetta. Vendetta che potrebbe arrivare questa sera al Mapei Stadium e che si rivelerebbe dolorosissima per il Sassuolo, ormai così sempre più indirizzato verso l’irreparabile retrocessione in Serie B. L’Inter vorrà spingersi nell’ultima missione della stagione accogliendo l’appello dei tifosi o preferirà godersi con la tranquillità dei campioni la quart’ultima sfida della Serie A 2023/2024? Per scoprirlo basta aspettare poche ore.