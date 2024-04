Inter, le tappe della festa: 8km e orario indefinito – Sky

Si sta per aprire la giornata della grande festa per l’Inter, che inizierà con la gara a San Siro contro il Torino e si concluderà in Piazza Duomo. Andrea Paventi di Sky Sport fornisce dettagli su meteo, tappe e orari.

FESTA SCUDETTO – Dopo l’1-2 nel derby di lunedì contro il Milan, per l’Inter si apre oggi la grande giornata della festa per il ventesimo scudetto. Il tutto con la partita in casa di San Siro contro il Torino, che sembra quasi essere marginale visto il contorno di quello che attende tifosi e squadra. Un nutrito gruppo di sostenitori nerazzurri è già nel piazzale di San Siro pronto per attendere il bus, partito poco fa da Appiano Gentile proprio in direzione Milano. Tanti i cori e l’entusiasmo per una giornata che sarà sicuramente indimenticabile.

Inter, la sfilata per lo scudetto: tutte le tappe

PASSO DOPO PASSO – Alla fine della partita, come informa Andrea Paventi di Sky Sport, inizierà la lunga sfilata con i due bus scoperti, che interesserà gran parte della città di Milano. Otto i chilometri che coprirà circa la lunga camminata di tifosi e bus, che partirà da San Siro e terminerà a Piazza Duomo. Con, nel mentre, diverse pause. Una camminata festante, per una giornata che resterà nella mente di tutti i tifosi. E non potrebbe essere altrimenti, vista la portata storica del traguardo raggiunto. Infine, proprio in Piazza Duomo, previsto il proseguimento della festa a orario indefinito per tutta la sera e, probabilmente, la notte, con tanto di dj set, interviste e quant’altro.

METEO – Un capitolo a parte lo merita anche il meteo: difficile che oggi esca il sole per la festa dell’Inter, ma la speranza – stando agli ultimi aggiornamenti – è che quantomeno dalle 15 in poi (quindi dalla fine della partita contro il Torino, circa) possa smettere di piovere, nonostante il cielo plumbeo.