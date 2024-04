Inter, il pullman è partito! Direzione San Siro per la grande festa

In attesa del calcio d’inizio di Inter-Torino alle 12.30, che darà il via alla grande festa in casa nerazzurra dopo la vittoria del ventesimo scudetto, il bus della squadra è da poco partito da Appiano Gentile.

GRANDE FESTA – Oggi è una giornata speciale per l’Inter e i suoi tifosi, con non solo la partita contro il Torino, ma anche per la grande festa che ne seguirà con tanto di parata per la città di Milano. E in attesa delle 12.30, quando è previsto il calcio d’inizio della sfida contro i granata a San Siro, continua a salire la trepidazione dei tifosi presenti e non solo. Nel mentre, il bus nerazzurro è da poco partito da Appiano Gentile, direzione Milano, dove sicuramente sarà accolto fuori dallo stadio da una bolgia in festa.

Inter, giornata da campioni d’Italia: le tappe

PASSO DOPO PASSO – La partenza del bus da Appiano Gentile rappresenta soltanto la prima tappa della giornata da campioni d’Italia (per la ventesima volta, giova ricordarlo). Una volta arrivati a San Siro, infatti, i giocatori saranno in campo proprio per la sfida al Torino davanti a uno stadio gremito e festante. Poi via, doppio bus scoperto e grande festa insieme ai tifosi per le strade di Milano. Una parata che dovrebbe durare circa cinque ore, durante la quale ci sarà modo di festeggiare nel migliore dei modi la conquista dello scudetto.

PROBABILE FORMAZIONE – Nel mentre, tornando su Inter-Torino e sulle notizie strettamente di campo, questa la probabile formazione di Simone Inzaghi: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.