Inter, sulle fasce l’arma per poter far male al Manchester City! Ma non solo – TS

In Manchester City-Inter a confronto i due modi di interpretare il gioco. Secondo quanto riportato questa matitna in edicola da Tuttosport, Guardiola predilige il possesso palla e il controllo della partita. Inzaghi, invece, vuole sfruttare gli spazi sugli esterni e con le due punte. Saranno decisivi anche le sostituzioni a partita in corso.

ARMI A DISPOSIZIONE – Il Manchester City rappresenta l’ultima evoluzione del gioco di Pep Guardiola rispetto Barcellona e Bayern Monaco. Una versione più completa, ma che predilige sempre il controllo del match attraverso il possesso palla. Per sovvertire il pronostico e giocarsi tutte le chance di vittoria l’Inter dovrà massimizzare le proprie qualità, cercando come prima cosa di occupare le corsie centrali per impedire ai trequartisti avversari di dominare nella zona centrale considerata la presenza di ben cinque giocatori concentrati nella stessa area (appunto, centrale). L’arma a disposizione di Simone Inzaghi per provare a far male alla corazzata inglese è sicuramente sulle fasce, soprattutto a sinistra con i cross di Federico Dimarco. Sarà fondamentale per la squadra di Inzaghi azionare i quinti e i terzi (soprattutto Alessandro Bastoni) per mettere palle interessanti dentro l’area inglese. Ma non solo, anche cercando azioni più elaborate con l’avanzamento di Francesco Acerbi e le rotazioni dei centrocampisti, per cercare di disorientare la squadra avversaria. Inzaghi inoltre dovrà cercare di azionare il prima possibile in campo aperto le sue due punte.

ALTRO FATTORE – Se l’Inter non dovesse riuscire a spezzare il ritmo del Manchester City, ecco che la chiave della partita potrebbe passare dai cambi. Il tecnico dell’Inter in questa stagione è stato accusato di sbagliare diverse sostituzioni a partita in corso. Mentre Guardiola viene incolpato di sottoutilizzare il talento a disposizione facendo pochissime sostituzioni.

Fonte: Tuttosport – Michele Tossani

Segui QUI tutti gli aggiornamenti in vista della finale di Champions Laegue Manchester City-Inter.