Inter subito al lavoro, testa alla Juventus: si rivede un titolare!

L’Inter questa mattina ha svolto una sessione di allenamento per prepararsi alla sfida contro la Juventus in Coppa Italia. Ad Appiano Gentile si rivede anche un infortunato assente contro la Fiorentina

SUBITO IN CAMPO − L’Inter non si ferma e all’indomani del decimo KO in campionato, questa volta contro la Fiorentina, si è rimessa subito al lavoro ad Appiano Gentile. Martedì c’è la sfida a Torino contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si è rivisto anche Federico Dimarco, assente contro la Viola ieri per qualche noia muscolare. Il laterale dovrebbe essere arruolabile allo Juventus stadium.