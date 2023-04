Inter-Fiorentina 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Fiorentina fa proseguire lo sprofondo della squadra di Inzaghi, che continua a perdere partite come se niente fosse. E lo 0-1 di ieri rende ulteriormente terrificanti i dati statistici.

ZERO – I gol segnati dall’Inter nelle ultime due partite in casa, Fiorentina e Juventus peraltro consecutive. In generale non accadeva da febbraio dell’anno scorso, il 16 in Champions League col Liverpool e il 20 in Serie A col Sassuolo (doppio 0-2). Nel solo campionato da quattro anni quasi esatti: il 31 marzo 2019 0-1 con la Lazio, il 7 aprile 0-0 con l’Atalanta.

CINQUE – I gol di Giacomo Bonaventura all’Inter, sua vittima preferita in carriera assieme a Bologna, Napoli e Sampdoria. Gli altri, considerato che quello col Milan del 15 ottobre 2017 era poi stato assegnato come autogol di Samir Handanovic, sono tutti con l’Atalanta: due nel 2012-2013 (andata e ritorno) e altrettanti nel 2013-2014 (doppietta al ritorno). E quando ha segnato le sue squadre hanno sempre vinto.

OTTO – Gli anni dopo cui la Fiorentina è riuscita a vincere in casa dell’Inter. Dopo un 1-4 del 27 settembre 2015, dove il protagonista fu Nikola Kalinic con una tripletta, fra Serie A e Coppa Italia due pareggi e cinque sconfitte (tutte consecutive in campionato).

DIECI – Le sconfitte dell’Inter in ventotto giornate di Serie A, troppe. A questo punto del campionato non capitava dalla stagione 2011-2012, quella dei tre allenatori, con undici. L’annata poi si chiuse al sesto posto perdendone quattordici in tutto.

SESSANTATRÉ – Le presenze con l’Inter di Joaquin Correa, titolare per la seconda volta in Serie A nel 2023 (prima della Fiorentina un altro 0-1 in casa con una toscana, l’Empoli). L’attaccante argentino, pagato uno sproposito, ha segnato soltanto in sei partite per un totale di nove gol complessivi, l’ultimo il 29 ottobre 2022 contro la Sampdoria.