Inter-Spezia, diffidati e squalificati per la 13ª giornata di Serie A

Arbitro ammonizione

Inter-Spezia si giocherà alle ore 15, allo Stadio Giuseppe Meazza, per la tredicesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questo pomeriggio: ci sono diffidati e squalificati (uno) ma solo nei liguri. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, inclusi gli anticipi di ieri.



INTER-SPEZIA domenica 20 dicembre ore 15 (13ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Spezia: Nahuel Estévez, Salva Ferrer (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Spezia: Julian Chabot (una giornata)