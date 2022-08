Inter-Spezia, a San Siro oltre 70mila tifosi! Fissata apertura cancelli: le info

Inter-Spezia viaggia verso il tutto esaurito. Domani alle ore 20.45 gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno in campo a San Siro per la prima in casa che si preannuncia dunque caldissima (QUI le ultime). Il club nerazzurro annuncia gli ultimi tagliandi in vendita e l’orario di apertura dei cancelli

PIENONE – Inter-Spezia, ovvero la prima partita in casa dei nerazzurri, si avvia verso il tutto esaurito. A San Siro sono infatti attese oltre 70mila persone con gli ultimi tagliandi disponibili per far registrare il sold-out: acquistando un biglietto intero sarà infatti possibile acquistare a soli 10 euro un tagliando per il terzo anello rosso per i minori di 16 anni, un modo per far vivere l’emozione della prima in casa anche ai più giovani. L’Inter comunica inoltre che l’apertura dei cancelli è fissata per le 18.45.

Fonte: inter.it