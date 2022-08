Inter-Spezia, Inzaghi avanti 3-1 su Gotti: ultimo trionfo con firma argentina!

Inter-Spezia è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro si appresta a sfidare il collega ex Udinese per la sesta volta in carriera. Vediamo come sono andati i precedenti

PRIMA CASALINGA – Inter-Spezia è la prima partita in casa per Samir Handanovic e compagni che dopo il trionfo all’ultimo respiro di Lecce sperano di replicare i 3 punti, magari con minor sofferenza (QUI le ultime). Simone Inzaghi, che non presenterà la sfida in conferenza stampa a differenza del collega Luca Gotti (vedi dichiarazioni), ha un dubbio di formazione sulla sinistra dove Federico Dimarco risulta in vantaggio su Robin Gosens (vedi articolo). Intanto il tecnico nerazzurro si appresta a sfidare Gotti per la sesta volta in carriera. In attesa di vedere come andrà a finire, rinfreschiamo la memoria sui precedenti.

TRE A UNO – Sono dunque cinque finora i precedenti tra Inzaghi e Gotti con un bilancio di tre vittorie per il tecnico nerazzurro, una per quello spezzino e un pareggio. La prima vittoria di Inzaghi risale ai tempi della Lazio, stagione 2019/2020, contro l’Udinese di Gotti: 3-0 il risultato finale all’Olimpico. Il secondo incontro, sempre nella stessa stagione, è terminato 0-0 mentre il terzo ha visto trionfare Gotti con un netto 1-3 dell’Udinese all’Olimpico. Nel marzo 2021 torna alla vittoria Inzaghi sempre contro l’Udinese con una vittoria di misura. Il quinto e finora ultimo confronto è il 2-0 con cui l’Inter di Inzaghi si è imposta sull’Udinese di Gotti a San Siro nell’ottobre 2021 grazie a una doppietta di Joaquin Correa.