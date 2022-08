Inter-Spezia, Inzaghi conferma un rientro e un’assenza. Dimarco pronto

Inter-Spezia è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di campionato. Inzaghi, intervenuto sui canali social del club nerazzurro (vedi dichiarazioni), conferma un recupero e un’assenza

PRESENZE E ASSENZE – Inter-Spezia è la partita in programma sabato alle ore 20.45 in un San Siro quasi sold out. Simone Inzaghi alla vigilia del match conferma ovviamente l’assenza di Enrikh Mkhitaryan, che ne avrà per almeno altre due partite e il completo recupero di Danilo D’Ambrosio. Per il resto stanno tutti bene: l’undici che scenderà in campo per la prima casalinga dovrebbe vedere il ritorno dal 1′ di Alessandro Bastoni in difesa con Milan Skriniar e Stefan de Vrij e quello di Denzel Dumfries sulla corsia destra. Un dubbio persiste sulla corsia sinistra con Federico Dimarco che insidia Robin Gosens. A centrocampo e in attacco solo conferme con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu e la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.