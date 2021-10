Inter-Sheriff, Makkelie non incide. Dubbio in area su Vidal: la moviola – CdS

Inter-Sheriff, Makkelie appena 15 falli fischiati e due soli ammoniti, come a voler “sparire” dal palcoscenico. C’è un dubbio su un intervento in area ai danni di Vidal, manca qualche cartellino, però la prestazione è accettabile. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

MOVIOLA – Inter-Sheriff, Makkelie incide poco e fischia appena quindici falli. In area di rigore avversaria, Vidal prova a incunearsi fra Arboleda e Costanza e finisce a terra. Il replay evidenzia come soprattutto Arboleda vada più sull’avversario che si sposta ostacolando il cileno. Qualcosa Makkelie ha lasciato sul campo, sicuramente qualche cartellino: per tutti, ne manca uno a Dumfries. si allunga il pallone sul quale interviene Celeadnic, lui allarga un po’ la gamba sinistra col pallone ormai nelle mani del portiere.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna