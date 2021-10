Inter, primo round vinto e qualificazione aperta: ora il bis in Moldavia – CdS

L’Inter doveva vincere e lo ha fatto. Gli uomini di Inzaghi rimangono terzi e la qualificazione agli ottavi di finale è ancora aperta. Come giustamente evidenziato dal Corriere dello Sport, ora il bis in Moldavia.

PRIMO ROUND – L’Inter vince la prima partita di questo girone di UEFA Champions League e rimane aggrappata alla qualificazione. Con la vittoria di oggi i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi si portano dunque a 4 punti in classifica, a -2 rispetto lo Sheriff (che resta ancora primo) e il Real Madrid. Una risposta anche alla sconfitta in campionato contro la Lazio, i nerazzurri hanno centrato l’obiettivo schiacciando gli avversari e vincendo una partita meritata. Il gol di Dzeko, il primo al volo, è una liberazione per Inzaghi e per tutta la squadra che in una sola partita ritrovano il primo gol in Europa in questa stagione e soprattutto la prima vittoria, e dunque certezze. Nel secondo tempo la punizione di Thill, ma la reazione dei nerazzurri è stata immediata: pressing e varco giusto per Vidal che, assistito da Dzeko – che ricambia il favore -, timbra il 2-1. La chiude Stefan de Vrij calciando con il destro in girata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti