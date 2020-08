Inter-Shakhtar Donetsk, niente diffidati e squalificati per l’Europa League

Condividi questo articolo

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà alle ore 21, presso la Dusseldorf Arena, per le semifinali di Europa League. Situazione disciplinare in bianco per la partita in gara secca di questa sera in Germania: niente diffidati né tantomeno squalificati.



TUTTO TRANQUILLO – Per Inter-Shakhtar Donetsk di Europa League non ci sono giocatori squalificati. Stasera qualcuno potrebbe saltare la finale di Colonia solo in caso di espulsione e passaggio del turno della sua squadra, altrimenti nessun problema a livello disciplinare. L’UEFA, due settimane fa, ha scelto di azzerare tutte le ammonizioni al termine degli ottavi di finale, in modo da avere i giocatori “liberi” per le ultime fasi del torneo, quindi non ci sono neppure diffidati (vedi articolo). Di solito questo succedeva al termine dei quarti di finale, ma visto il cambio di format è arrivata la modifica pure qui. Da ricordare che si entra in diffida al secondo cartellino giallo, con la squalifica al terzo. In aggiunta ieri sera, nella prima semifinale Siviglia-Manchester United 2-1, non ci sono state espulsioni, quindi gli andalusi non avranno assenze venerdì sera. Per Inter-Shakhtar Donetsk nessun problema disciplinare quindi: zero rischi di ammonizioni pesanti ed eventuali squalificati per la finale di Europa League, non essendoci diffidati.