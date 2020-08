Minotti: “Inter? Ecco cosa non deve fare! Una caratteristica Shakhtar”

Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valida per le semifinali di Europa League, andrà in scena alle 21.00 a Dusseldorf. Lorenzo Minotti – ospite negli studi di “Sky Sport” – analizza la sfida prima del fischio d’inizio. Di seguito le sue dichiarazioni

CARATTERISTICHE – Inter-Shakhtar Donetsk è una grande occasione per i nerazzurri di Antonio Conte, che puntano la finale di Europa League. Lorenzo Minotti dice la sua sul match prima del fischio d’inizio: «L’Inter deve farsi valere, non lasciare spazi, non allungarsi e lavorare sempre di squadra. Calma apparente? Una caratteristica di questa squadra che si esalta nel palleggio, la loro forza è dalla metà campo in su. Giocano insieme da tanti anni, si conoscono alla perfezione, sanno aiutarsi, anno essere uniti nei momenti decisivi».

FUTURO E ROSA – Minotti analizza la rosa dello Shakhtar ma anche le parole di Beppe Marotta (vedi articolo): «Stepanenko e Marlos sono giocatori emblematici, rappresentano questa decade dello Shakhtar e sicuramente sono sempre stati protagonisti. Quando si accendono danno soluzioni che altri non riescono a dare e soprattutto sono dei riferimenti. Se penso a cos’era lo Shakhtar nella prima parte di stagione, quello visto contro l’Atalanta, era una squadra piuttosto grezza. Ora si parla di talento. Se vediamo il cammino di entrambe le squadre, lo Shakhtar ha avuto la possibilità di gestire meglio le partite. Le parole di Marotta? Mi sembra che dall’altra parte sia cambiato atteggiamento, penso che Conte stia andando all’incontro della società. Conte ha questo carattere, ogni tanto va oltre le righe ma secondo me vuole continuare a seguire questo progetto».