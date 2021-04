Inter-Sassuolo, occasione per Sensi dal 1′: la probabile formazione

Inter-Sassuolo, Conte dovrà fare i conti con diverse assenze in vista del recupero in programma domani. A centrocampo mancherà Marcelo Brozovic, possibilità per Stefano Sensi di tornare a giocare da titolare? Di seguito la probabile formazione.

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo, gara valida per il recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021. Le due squadre si affronteranno in contemporanea di Juventus-Napoli, altro recupero di Serie A. Antonio Conte dovrà fare le scelte giuste considerando le tante assenze. In difesa non ci sarà Alessandro Bastoni per squalifica e Aleksandar Kolarov per infortunio, motivo per cui sul centro-sinistra il tecnico italiano dovrà adattare uno tra Andrea Ranocchia, visto al centro della difesa contro il Bologna, o addirittura Matteo Darmian. A centrocampo non ci sarà per squalifica anche Marcelo Brozovic, che lascerà il posto, molto probabilmente, a Christian Eriksen (o Nicolò Barella). Entrambi comunque saranno in campo, e completeranno il reparto con uno tra Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Matìas Vecino: il primo sembrerebbe essere in leggero vantaggio rispetto gli altri, considerando anche i minuti (e il gol) ritrovati con la Nazionale. Sulla fascia sinistra ancora assente Ivan Perisic per infortunio, per questo motivo si rivedrà Ashley Young. In attacco la coppia d’attacco dovrebbe essere la stessa, anche se Alexis Sanchez potrebbe essere scelto per far rifiatare Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter