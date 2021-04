Questione difensore in Inter-Sassuolo non banale: cambia l’impostazione

Conte in Inter-Sassuolo deve sciogliere il rebus del difensore di sinistra. Una scelta non banale viste le qualità dimostrate da Bastoni e Kolarov.

CAMBIAMENTO NON BANALE – Vista la squalifica di Bastoni Conte deve scegliere chi schierare sulla sinistra della sua difesa a tre. Il sostituto naturare del numero 95 è Kolarov. Che però è alle prese con un affaticamento muscolare. Adattare un terzo giocatore nel ruolo, che sia Darmian o Ranocchia, comporta un cambio di caratteristiche. Più significativo di quanto possa sembrare.

REGISTI A SINISTRA – Bastoni e Kolarov infatti hanno delle caratteristiche in comune. Una soprattutto: l’abilità nel gestire e giocare la palla. Il numero 95 è in assoluto il giocatore con più passaggi medi a partita dell’Inter. Sono 68,6 e il dato conferma la sua costante crescita in personalità e confidenza. Ma non c’è solo la quantità. Bastoni dimostra sempre più anche la sua qualità. Basta pensare ai suoi assist a Lukaku e Barella. Un regista aggiuntivo, nell’impostazione bassa ma capace anche di salire palla al piede. Tutte cose proprie anche del gioco di Kolarov. Che infatti quando schierato ha sempre gestito un numero di palloni ingente. Mostrando anche lui di saper coniugare quantità e qualità nei passaggi.

PROBLEMA IN VISTA – Un terzo nome quindi avrebbe una certa responsabilità da sobbarcarsi. Tanti palloni da gestire, ma anche qualità da distillare. Un compito meno banale di quello che può sembrare. Quindi un potenziale problema per Conte nel dipanare la sua consueta trama sul campo.