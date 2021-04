Inter-Sassuolo è il recupero della 28ª giornata di Serie A. Mancano circa 24 ore al fischio d’inizio e i dubbi di formazione sono tanti. Per De Zerbi un po’ meno ma sono comunque tre

PROBABIE FORMAZIONE – La lista degli indisponibili del Sassuolo resta lunghissima e, in attesa di conoscere i convocati, la formazione che sfiderà l’Inter appare scontata. In conferenza stampa Roberto De Zerbi (vedi dichiarazioni) ha annunciato la possibile conferma dell’undici che ha pareggiato contro la Roma. In realtà potrebbero esserci tre modifiche. Praticamente obbligate le scelte nel reparto offensivo, l’unico grande dubbio è in difesa. Al posto di Vlad Chiriches, sfortunatissimo all’andata, può trovare spazio dal 1′ Federico Peluso al centro della linea a quattro. Poi due ballottaggi per De Zerbi. Nel ruolo di terzino sinistro, dove Georgios Kyriakopoulos insidia Rogerio, preannunciando la staffetta a partita in corso. In mediana il capitano Francesco Magnanelli si candida per una maglia da titolare davanti alla difesa al posto di Pedro Obiang, che comunque parte favorito. Di seguito la probabile formazione di De Zerbi in Inter-Sassuolo di domani.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori.