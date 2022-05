Inter-Sampdoria, un solo ballottaggio per Inzaghi. Due cambi da Cagliari?

Inter-Sampdoria domenica alle 18 chiuderà la stagione e la Serie A. Secondo Sky Sport Inzaghi prova due cambi di formazione e ha un solo ballottaggio.

IN DUBBIO – L’Inter che sfiderà la Sampdoria domenica per l’ultima giornata di Serie A non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha vinto a Cagliari quattro giorni fa. Per Simone Inzaghi oggi secondo allenamento, dopo la ripresa (vedi articolo). C’è un ballottaggio in attacco, dove secondo Sky Sport uscirà Edin Dzeko. Con Lautaro Martinez ci sarà o Joaquin Correa o Alexis Sanchez: attenzione a quest’ultimo, che si candida per una maglia da titolare. L’altra modifica è Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian, nonostante il numero 36 abbia segnato all’Unipol Domus. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Sampdoria, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.