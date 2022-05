Perisic e il rinnovo con l’Inter, possibile concessione. Con una certezza

Perisic otto giorni fa ha mostrato pubblicamente il suo malcontento per la vicenda contratto con l’Inter. Non è però scontato il suo addio: Sky Sport parla di un possibile rilancio della società.

INCONTRO IN ARRIVO – Dopo la partita con la Sampdoria l’Inter vedrà Ivan Perisic per discutere della questione rinnovo. La situazione è chiara: lui chiede, ancora, sei milioni netti mentre la società gli offre un biennale da quattro milioni e mezzo. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport ci sono margini per arrivare a un accordo, a meno che non sia lo stesso Perisic a presentarsi all’incontro avendo un altro club. L’Inter può limare qualcosa e aumentare l’offerta, con una certezza: non arriverà ai sei milioni richiesti dal croato. C’è però la possibilità di convincerlo ad accettare qualcosa di meno, anche se non è proprio quello che si aspetta. Solo se Perisic dovesse chiudere a uno “sconto” l’addio sarebbe sicuro.