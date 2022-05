Bastoni fra i sacrificabili dell’Inter? Un ex ci punta, richiesta alta

In giornata si è inserito anche il nome di Bastoni fra i giocatori a rischio sacrificio nell’Inter (vedi articolo). Stando a football.london c’è un ex nerazzurro che lo ha inserito fra i suoi desideri per l’estate.

L’INTERESSE – Alessandro Bastoni è reduce da un’ottima stagione all’Inter e ha attirato su di sé gli occhi degli estimatori. Fra questi chi non lo ha dimenticato è Antonio Conte, manager del Tottenham che domenica può qualificarsi alla prossima Champions League dopo aver superato in extremis l’Arsenal. Per football.london Bastoni è una preferenza di Fabio Paratici, uomo mercato degli Spurs, con Conte che cerca un’alternativa a Ben Davies per fare il terzo di sinistra nella difesa a tre. Il contratto del difensore classe ’99 scade fra due anni, bisogna iniziare a pensare al rinnovo o c’è il rischio di doverlo cedere. Per Bastoni l’Inter può chiedere circa sessanta milioni di euro.

Fonte: football.london – Alasdair Gold