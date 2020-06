Inter-Sampdoria: tutti in gruppo tranne uno. Occasione Sanchez? – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria di domenica sera sarà il ritorno in campo dei nerazzurri in campionato dopo la sfortunata semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Antonio Conte recupera quasi tutti gli acciaccati, possibilità per Sanchez visto pimpante al San Paolo. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

TUTTI IN GRUPPO – L’Inter recupera gli acciaccati tranne uno. Contro la Sampdoria possibile occasione per Sanchez: «La prima notizia è che sono rientrati a lavorare in gruppo tutti quanti tranne Vecino, quindi anche de Vrij e D’Ambrosio. Sanchez? Ha dimostrato di stare bene, di essere brillante e ha voglia di dare il suo contributo anche per capire il suo futuro. All’andata contro la Sampdoria segnò e fu espulso, se non dall’inizio avrà una possibilità».