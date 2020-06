Inter con gli occhi al futuro: rinnovati i contratti a due giovani – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter porta a termine due trattative di rinnovo importanti in chiave futura: due giovani talenti del vivaio nerazzurro hanno rinnovato il loro legame con l’Inter

L’Inter si prepara al ritorno del campionato che la vedrà ripartire dal recupero contro la Sampdoria, ma porta avanti il suo progetto “giovane” rinnovando il contratto a due giovani molto promettenti del suo vivaio. Secondo Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport” sono stati infatti finalizzati i rinnovi di Filip Stankovic e Lorenzo Pirola. Stankovic, portiere figlio di Dejan e già aggregato in diverse occasioni alla prima squadra, avrebbe firmato fino al 2025, mentre per il difensore Pirola si parla di un rinnovo fino al 2025.