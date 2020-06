Sarri: “Napoli difficile da affrontare, si Ã¨ visto contro l’Inter”

Sarri: “Napoli difficile da affrontare, si è visto contro l’Inter”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia che vedrà i bianconeri opposti al Napoli che ha eliminato l’Inter in semifinale. Il tecnico toscano ha dedicato un pensiero anche alla partita che gli uomini di Gattuso hanno pareggiato contro l’Inter ottenendo il pass per la finalissima

NAPOLI PERICOLOSO – Sarri sottolinea le doti del Napoli che si sono viste contro l’Inter: «Ho visto una squadra che ha cercato di prendere alti gli avversari, poi non so se si è adeguata al risultato o alla condizione fisica e ha cercato di aspettarli più bassi. Vedremo che tipo di atteggiamento avranno. Saranno difficili da affrontare, è una squadra che negli ultimi tempi ha vinto con l’Inter e con la Juventus e ha pareggiato col Barcellona: sa esprimersi ad alti livelli. Quando ha spazi è pericoloso e questo si è visto contro l’Inter, non bisogna fare tutta una serie di piccoli errori».