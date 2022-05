Inter-Sampdoria, pochi problemi per Di Bello a San Siro: la moviola – CdS

Inter-Sampdoria rappresenta un compito facile per la direzione di gara dell’arbitro Di Bello, sufficienza meritata secondo la moviola del Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Pochi problemi per Di Bello in Inter-Sampdoria, partita mai difficile. Due episodi in area dell’Inter: cross di Damsgaard, braccio destro di Ranocchia: lungo il corpo, non è rigore. Chiede il rosso Calhanoglu per l’intervento di Yoshida su Correa in contropiede, corretta la scelta di Di Bello, non può essere chiara occasione da gol. OK anche il giallo per Barella: vero, piede alto, ma prende di striscio Sabiri.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna

