Inter, andamento dei prestiti: Di Gregorio e Pirola in finale, gioia Males

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato. Che vede Di Gregorio e Pirola avanzare nei play-off di Serie B, e Males segnare un gol decisivo per il Basilea.

RESOCONTO PRESTITI – Pochi i giocatori di proprietà dell’Inter a scendere in campo nel weekend appena terminato. A festeggiare sono soprattutto Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola, che superano il Brescia nel doppio confronto e portano il Monza in finale di play-off di Serie B, dove affronteranno il Pisa. Emozioni opposte invece per Dalbert e Edoardo Vergani: entrambi non convocati, con la differenza che il primo retrocede da infortunato col Cagliari, mentre il secondo si salva con la Salernitana pur perdendo 0-4. Infine, domenica di festa per Darian Males, che firma il gol del vantaggio nella vittoria del Basilea sul Lugano. Non sorride invece Facundo Colidio, che perde la finale di Copa de la Liga Profesional argentina: il Boca Juniors spazza via il “suo” Tigre per 3-0.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Inter-Sampdoria 3-0: in panchina

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Bologna 0-1: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Venezia-Cagliari 0-0: non convocato

ANDREA PINAMONTI (A) – Atalanta-Empoli 0-1: non convocato

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Napoli 0-3: in panchina, subentra al 73′

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Udinese 0-4: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica, campionato finito

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Lugano 2-1: in panchina

DARIAN MALES (C) – Basilea-Lugano 2-1: titolare, sostituito al 76′, 1 gol

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Bordeaux 2-4: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Bordeaux 2-4: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone, campionato finito

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Brescia 2-1: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Brescia 2-1: titolare, sostituito all’82’

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam, campionato finito

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam, campionato finito

FACUNDO COLIDIO (A) – Boca Juniors-Tigre 3-0: titolare, sostituito all’84’

TYBO PERSYN (C) – Westerlo, campionato finito