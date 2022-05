Inter-Sampdoria, Giampaolo punta su Caputo. Ballottaggio in difesa – SM

Inter-Sampdoria è in programma domenica alle 18. Per la sfida di San Siro, Giampaolo si affida a Caputo in attacco. Le ultime da SportMediaset

TANDEM – Inter-Sampdoria rappresenta l’ultimo atto stagionale per le due formazioni, con i nerazzurri alla disperata rincorsa dello scudetto ed i blucerchiati, già salvi ma con voglia di stupire. Per la sfida di San Siro, Giampaolo, secondo SportMediaset, si affiderà a Caputo dall’inizio, nel 4-4-1-1 disegnato dal tecnico. A supporto dell’attaccante ci sarà Sabiri. A centrocampo agiranno Rincon e Vieira in mezzo, con l’ex Candreva a destra e Thorsby a sinistra. In difesa ci saranno Bereszynski a destra e Augello a sinistra con Ferrari ed uno fra Yoshida e Magnani in mezzo, a sostituire lo squalificato Colley.

Fonte: SportMediaset