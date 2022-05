Asllani ha un legame con l’Inter: le coincidenze alla prima stagione

Il primo anno della carriera di Asllani mostra un chiaro legame con l’Inter. Aspettando di vedere le evoluzioni di mercato i numeri parlano chiaro.

NERAZZURRO NEL DESTINO – Kristjan Asllani ha un legame con l’Inter. Che non riguarda solo i discorsi di mercato attorno al classe 2002, ma ha un riferimento preciso al campo. In questa sua prima stagione coi grandi infatti la sua carriera si è legata in modo chiaro al nerazzurro, pur se da avversario.

PRIMI MINUTI – Il giovane albanese è al primo anno in Serie A. In generale con l’Empoli a dirla tutta, a parte una presenza in Coppa Italia. A inizio stagione il suo ruolo era coperto da Ricci, titolare e anima del gioco di Andreazzoli. Asllani ha quindi iniziato con qualche minuto da subentrato. Sapete contro chi ha giocato il maggior numero di minuti fino a febbraio quando è diventato titolare? Contro l’Inter, nella sfida disputata il 27 ottobre. 22 minuti, nel finale di partita. Un primo passo. Che poi ne ha portati altri due.

DUE DA TITOLARE – Asllani infatti ha incontrato altre due volte i nerazzurri dopo quella prima sfida. Una in Coppa Italia e una in campionato. Ed in entrambe è partito titolare. Si può dire quindi che l’Inter è la squadra contro cui ha giocato più minuti della sua carriera ad oggi. In ultimo, nella gara di campionato a Milano l’abanese ha trovato il suo primo gol in Serie A e in generale tra i professionisti. Una carriera legata al nerazzurro. Al momento senza vestirlo.