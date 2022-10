Inter-Sampdoria, chiedere strada al grande ex Stankovic per la risalita

Inter-Sampdoria è l’anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A. Alle 20.45 al Meazza grande ambiente per accogliere l’ex speciale Stankovic, ma non potranno essere fatti regali pur trovandosi di fronte una leggenda.

AVVERSARIO PER UNA NOTTE – Inter-Sampdoria segna la prima volta di Dejan Stankovic da avversario come allenatore. Gli era già successo di tornare da ex, con l’Udinese (di Andrea Stramaccioni) quasi otto anni fa, ma all’epoca non era lui a guidare la squadra. Stasera invece lo farà e pure reduce dalla prima vittoria dei blucerchiati in Serie A, ma le necessità principali di classifica sono per l’altro ex Simone Inzaghi. Archiviata in maniera memorabile la Champions League (martedì col Bayern Monaco sarà poco più di un’amichevole), ora serve raddrizzare la classifica in campionato. I tanti bonus sprecati a settembre gridano ancora vendetta, le altre corrono e non si può più perdere terreno. A prescindere da chi ci sia davanti.

MINUTAGGIO AUMENTATO – Contro la Sampdoria l’Inter rimetterà in campionato Romelu Lukaku, che in Serie A non gioca dal 26 agosto. I sette minuti più tre di recupero contro il Viktoria Plzen gli sono serviti per ritrovare il gol al rientro in campo, ora avrà un po’ di spazio in più in vista del ritorno al 100%. Simone Inzaghi non avrà ancora Marcelo Brozovic, possibile qualche mossa particolare con Kristjan Asllani e Joaquin Correa fra quelli che sembrano avere qualche chance in più. La Sampdoria è partita per Milano senza Fabio Quagliarella, fermato da un risentimento muscolare e non inserito fra i convocati, si è sbloccata lunedì passando a Cremona (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Sampdoria: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).