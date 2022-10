Lombardo: «L’Inter è in vendita e ha anche un prezzo fissato»

Marco Lombardo, ospite a Sportitalia ha parlato di Inter. Argomento principale sono state le dichiarazioni di Steven Zhang.

UN MILIARDO – Marco Lombardo ha parlato dell’Inter, dopo le dichiarazioni di Steven Zhang. Queste sono state le sue parole: «Qualcosa è cambiato negli ultimi giorni. Le dichiarazioni di Zhang sono arrivate dopo troppo tempo secondo me. Finalmente ha detto che l’Inter non è in vendita dopo aver detto che lo fosse. L’Inter è in vendita e ha anche un prezzo fissato: 1 miliardo e 200 milioni. Prezzo che chiaramente nessuno vuole pagare. Suning ha preso una rosa vicino al fallimento e l’ha riportata a una situazione sana, o quello è l’obiettivo. Una realtà come l’Atalanta non può essere fatto a Milano. È bello sentire le parole di Zhang, ma bisognerà vedere se sarà così». Così Lombardo sui nerazzurri.