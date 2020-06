Inter-Sampdoria 119 giorni dopo: la ripartenza per riattivare la stagione

Inter-Sampdoria celebra il ritorno dei nerazzurri in Serie A. Dopo la sfortunata partita di Napoli, e soprattutto i tre mesi e mezzo senza calcio, si riprende con un recupero che indirizzerà la parte finale del campionato. Motivo per non sbagliare ancora.



RIPRENDERE IL CAMMINO – Inter-Sampdoria si sarebbe dovuta giocare domenica 23 febbraio alle 20.45. Era tutto pronto, o quasi, ma a poco meno di ventiquattro ore dal via il premier Giuseppe Conte aveva ratificato i primi provvedimenti per tentare di contenere la drammatica diffusione del Coronavirus, rinviando quattro partite. Quel momento è stato l’inizio di un’epoca tragica per la storia del Paese, non solo del calcio, e la speranza è che il peggio sia passato. Intanto ieri è ripresa la Serie A, e oggi per l’Inter c’è una grande occasione. Vincere, dopo i KO delle ultime due giornate (anche se a distanza di mesi) riattiverebbe il discorso campionato. Portarsi a -5 dalla Lazio e a -6 dalla Juventus ridarebbe senso alla classifica, per giocarsi ancora qualche chance sperando nell’imprevedibilità del ritorno. Vietato sbagliare nel Meazza desolatamente vuoto.

IL DILEMMA – L’avvicinamento a Inter-Sampdoria ha portato il rilancio di Christian Eriksen, ma a centrocampo le buone notizie finiscono qui. Antonio Conte non avrà Marcelo Brozovic e (di nuovo!) Stefano Sensi per infortunio, assenze pesanti in un momento dove si giocherà ogni tre giorni. In più attesi segnali da Lautaro Martinez, che ha passato gli ultimi tre mesi a fare “notizia” per il Barcellona ma non segna da 556′. E quando l’Inter ha fatto meno di due gol, in tutta la stagione, ha vinto appena due volte. La Sampdoria, peraltro, senza Fabio Quagliarella verrà probabilmente a fare barricate (vedi articolo), quindi serve riprendersi in avanti. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Sampdoria con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.