Inter-Sampdoria, Ranieri senza Quagliarella prepara la formazione chiusa

Inter-Sampdoria si giocherà domani alle 21.45 e chiuderà il programma dei recuperi della venticinquesima giornata di Serie A. Ranieri non ha convocato Quagliarella (vedi articolo) e prepara una formazione molto difensiva, con tanto di cambio modulo.

TUTTI IN DIFESA – Per Inter-Sampdoria bisogna aspettarsi i blucerchiati rintanati all’indietro. Claudio Ranieri, dopo aver risparmiato la trasferta a Fabio Quagliarella non al meglio, dovrebbe passare dal 4-3-1-2 a un prudentissimo 3-5-1-1 aggiungendo un difensore. Il “sostituto” del miglior marcatore della Sampdoria sarà così il giapponese Maya Yoshida, acquisto di gennaio, che si aggiungerà ai centrali Omar Colley e Lorenzo Tonelli. Salgono sulla linea dei centrocampisti Fabio Depaoli e Nicola Murru, che saranno i due esterni. Ieri si era parlato della possibilità di mettere Federico Bonazzoli, prodotto del vivaio Inter, ma l’attaccante classe ‘97 sarà opzione a gara in corso. Manolo Gabbiadini sarà l’unica punta, supportato da Gaston Ramirez. Completano la linea mediana i due interni Jakub Jankto e Karol Linetty, che possono essere messi sia a sinistra (loro posizione preferita) sia a destra, Albin Ekdal invece sarà il centrale. In porta, ovviamente, ci sarà Emil Audero. Questa la probabile formazione di Ranieri per Inter-Sampdoria: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto, Murru; Ramirez; Gabbiadini.