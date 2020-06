VIDEO – Torino-Parma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Parma, recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



IL GRANDE RITORNO – Torino-Parma 1-1 nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Il campionato riprende con un pareggio. La prima partita dopo il lockdown non vede vincitori, con il Torino che esce dal campo con tanti rimpianti. Al quarto d’ora granata in vantaggio, con Nicolas Nkoulou che di testa su angolo da sinistra firma il gol della ripresa. Dura però altrettanto l’1-0, perché al 31′ il Parma raggiunge il pareggio con una giocata di Gervinho sulla sinistra, assist che non trova Dejan Kulusevski ma ci pensa Juraj Kucka, dall’altezza del dischetto del rigore, a segnare col mancino. Appena iniziata la ripresa Simone Zaza si divora il nuovo vantaggio da due passi, ma sulla ribattuta Simone Iacoponi fa fallo su Simone Edera: rigore ineccepibile. Non è per niente freddo Andrea Belotti, che si fa parare il rigore da Luigi Sepe. Il portiere del Parma potrebbe poco nel finale, ma viene graziato da Edera che di testa manda a lato da ottima posizione sprecando un’altra chance. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.