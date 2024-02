Inter-Salernitana, l’andatura da fare per forza prima della coppa

Inter-Salernitana è il secondo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Al Meazza si gioca al venerdì sera (ore 21) per via del successivo impegno di Champions League contro l’Atlético Madrid, al quale bisognerà arrivare al meglio.

PROVA DI FORZA – Inter-Salernitana si presenta come una sorta di partita “a metà”. Arriva fra l’euforia per il +7 in classifica sulla Juventus, con una gara da recuperare, e l’attesa per il ritorno della Champions League. Ma l’Atlético Madrid è ancora lontano quattro giorni, prima per l’Inter c’è un match che va vinto per continuare a fare l’andatura e mettere un bel +10 sull’inseguitrice più vicina almeno per una notte. Anche perché vincere aiuta a vincere e farlo prima della coppa è sempre un bel biglietto da visita. Ma non bisogna pensare che sia una passeggiata, perché la Salernitana arriva al Meazza con un nuovo allenatore (Fabio Liverani, all’esordio) e senza più nulla da perdere.

LE ROTAZIONI – Per Inter-Salernitana, un po’ come all’andata, Simone Inzaghi appare intenzionato a cambiare qualcosa. Di sicuro rispetto al trionfale 2-4 di sei giorni fa con la Roma non ci sarà Francesco Acerbi, infortunato anche per l’Atlético Madrid. Sicura la presenza di Stefan de Vrij dal 1′, meno quella di altri grandi protagonisti. Fra cui anche Lautaro Martinez, che lo scorso 30 settembre subentrò sullo 0-0 a ripresa da poco iniziata e realizzò un formidabile poker. Da valutare l’impiego di Davide Frattesi, più come rodaggio per martedì avendo appena recuperato dall’infortunio accusato prima della Juventus. Nella Salernitana Liverani cambia modulo e interpreti, col possibile esordio di Kostas Manolas tesserato appena sette giorni fa. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Salernitana: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.