Inter-Roma, Mourinho può sorridere: tutti i big a disposizione dal 1′ – TS

Buone notizie per Mourinho in vista di Inter-Roma. Secondo Tuttosport, l’allenatore portoghese avrà a disposizione tutti i big e potrà schierarli dal 1′

BIG – Inter-Roma è in programma sabato alle 18. In vista della sfida di San Siro, José Mourinho può sorridere: Pellegrini, l’ultimo dei big in dubbio, ha aumentato i carichi di lavoro e sabato sarà regolarmente in campo dal 1′. Assieme a lui Dybala, Zaniolo ed Abraham per un allenatore giallorosso che, spiega Tuttosport, potrà attingere da una panchina più lunga e sperimentare più soluzioni a gara in corso.

Tuttosport – Dario Marchetti