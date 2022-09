Asllani salta l’ultima con l’Albania, ma come aveva giocato prima?

Asllani è il giocatore più chiacchierato nel mondo Inter in questo momento. La curiosità attorno a lui è palpabile. Come ha giocato nell’ultima partita disputata con l’Albania?

NIENTE PASSERELLA FINALE – Alla fine Asllani non ha disputato la sua potenziale prova generale in vista dei prossimi impegni con l’Inter. Il centrocampista infatti è rimasto in panchina nell’ultima partita dell’Albania contro l’Islanda. Un sospiro di sollievo per il mondo nerazzurro, ma anche una fonte di curiosità in più visto che il giocatore fino ad ora si è visto poco. Torniamo quindi alla gara precedente di Nations League, quando il ct Reja lo aveva scelto come titolare. Come aveva giocato Asllani in Israele-Albania?

TREQUARTISTA SI PUÒ – La prima cosa da sottolineare è il ruolo. Il centrocampista in nazionale ha coperto uno dei ruoli che Inzaghi gli ha precluso dopo i test estivi. Nell’Albania Reja ha affidato il posto da vertice basso a Gjasula, spostando Asllani più avanti. Da trequartista. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Presenza da centrocampo in su, spostandosi anche dalla zona centrale, con qualche sortita verso la difesa per aiutare lo sviluppo. E la responsabilità dei calci d’angolo. Come si è disimpegnato?

VOCAZIONE REGISTICA – Asllani ha giocato 67 minuti, venendo poi sostituito da Bajrami. Uno che fa il trequartista di ruolo. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 39, e la sua vocazione alla regia si capisce dal numero di passaggi. L’albanese ne ha tentati 34, appena uno in meno del regista basso della squadra nel periodo in cui è stato in campo e il quinto valore totale a fine partita. Realizzati con l’84%, secondo dell’intera squadra. Una prova non brillante, ma solida, di partecipazione al gioco di squadra e utile. Minuti nelle gambe.