Asllani finisce senza minuti! Evita una sorta di amichevole per l’Albania

Dall’Albania del CT italiano Reja un favore all’Inter: niente minuti per Asllani. Il centrocampista, chiamato ora a sostituire Brozovic, non ha giocato nella partita di UEFA Nations League finita 1-1 contro l’Islanda.

TUTTO TRANQUILLO – Serata priva di rischi per l’Inter sul fronte Kristjan Asllani. In una partita dall’importanza nulla (Albania e Islanda sono già sicure di giocare nella prossima Lega B di UEFA Nations League) il centrocampista resta in panchina a guardare i compagni pareggiare 1-1. Apre un gol di Ermir Lenjani al 35’, con l’espulsione di Aron Gunnarsson al 10’ che ha tenuto l’Islanda in dieci quasi tutta la partita. Lungo recupero (otto minuti) per un infortunio a cambi finiti ad Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli, e al 96′ dieci contro dieci gli ospiti pareggiano con Mikael Anderson su cross di Thorir Helgason del Lecce. Per Asllani sono sessantasette i minuti in questa sosta (vedi articolo), più del doppio rispetto ai trenta in maglia Inter su tre presenze. Ora però la situazione cambierà visto l’infortunio di Marcelo Brozovic, con Asllani che già era arruolabile per Inter-Roma vista la squalifica del croato.