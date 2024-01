Inter, si lavora a Riyad: un obiettivo nel mirino

Primo allenamento per l’Inter a Riyad dopo l’arrivo di ieri, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana in programma venerdì. Al lavoro per abituarsi al ‘nuovo’ clima, con l’obiettivo di arrivare al trofeo.

AL LAVORO – Dopo essere arrivati ieri in Arabia Saudita, i giocatori dell’Inter sono scesi oggi in campo per il primo allenamento a Riyad. Una seduta di lavoro importante, soprattutto per abituarsi al cambiamento di clima rispetto a Milano. Nel mirino la semifinale contro la Lazio di venerdì, in programma alle ore 22 locali (ovvero le 20 in Italia).