Lazio, stato di forma in vista Inter: filotto perfetto

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Lazio, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana e in programma venerdì sera a Riad. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Maurizio Sarri arriva alla sfida, con un filotto praticamente perfetto.

STATO DI FORMA – Inter e Lazio si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Nelle ultime cinque gare la squadra di Maurizio Sarri è stata praticamente perfetta, con altrettante vittorie. La più recente quella contro il Lecce per 1-0, decisa da una rete di Felipe Anderson. Andando a ritroso troviamo poi il derby di Coppa Italia, un altro 1-0 deciso da Mattia Zaccagni su rigore. Anticipata da altre tre vittorie in campionato: la trasferta contro l’Udinese (1-2), la gara casalinga con il Frosinone (3-1) e infine la trasferta a Empoli (0-2). Tanto che l’ultima sconfitta va data al 17 dicembre proprio contro… L’Inter. In quel caso finì 0-2 all’Olimpico. La speranza è che il risultato si possa replicare anche a Riad.