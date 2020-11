Inter-Real Madrid, un dubbio di formazione per Zidane: due opzioni – Sky

Zidane Real Madrid

Inter-Real Madrid è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 21.00, valida per la quarta giornata di Champions League. Matteo Barzaghi fa il punto in casa madrilena, con un dubbio di formazione per Zidane

DUBBIO – Inter-Real Madrid è la sfida valida per la quarta giornata di Champions League, un dentro o fuori per i nerazzurri di Antonio Conte (QUI le sue parole). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, Zinedine Zidane ha ancora un dubbio di formazione: «Il Real Madrid nel tardo pomeriggio arriverà a San Siro, poi ci sarà la conferenza di Zidane e Modric. Un dubbio di formazione per il tecnico francese: o il Real gioca in attacco con Asensio, Mariano e Hazard oppure potrebbe togliere uno dei tre, probabilmente Asensio, inserire Odegaard e giocare con un centrocampista in più».