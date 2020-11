Conte: “Sanchez? Più trequartista, ma c’è un problema! A gara in corso…”

Antonio Conte Inter

Conte è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Inter-Real Madrid, sfida valida per la quarta giornata di Champions League. Il tecnico nerazzurro si concentra sul “nuovo” Sanchez. Di seguito le sue dichiarazioni (QUI la sua conferenza stampa)

RUOLO – Antonio Conte parla di Alexis Sanchez ai microfoni di “Sky Sport”: «Sanchez per caratteristiche, ma anche per evoluzione sua stessa, è diventato più un trequartista che un attaccante. Il problema dei trequartisti è che ne abbiamo tanti e quindi si va a sommare in un ruolo dove abbiamo abbondanza. Magari siamo più lacunosi in altre situazioni e caratteristiche. Però sappiamo che è un giocatore che può entrare a partita in corso, dietro le punte è anche più efficace perché è imprevedibile. In questo momento ha meno caratteristiche di punta rispetto a Lautaro Martinez e Lukaku, però può fare sia una cosa che un’altra. Può entrare in corso ed essere molto offensivo com’è successo con il Torino, con due ali e due punte e mezzo. Lo può fare sicuramente».