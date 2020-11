Inter-Real Madrid, Conte risolve tutti i dubbi di formazione – Sky

Condividi questo articolo

Conte Inter

In Inter-Real Madrid (domani alle 21.00) non dovrebbero esserci sorprese di formazione tra i nerazzurri. Antonio Conte ha sciolto ogni dubbio, secondo “Sky Sport”.

UNDICI – Inter-Real Madrid è una partita che i nerazzurri non possono assolutamente sbagliare. Già domani sera è in gioco una grossa fetta del discorso qualificazione per Antonio Conte. Che infatti schiererà il migliore undici possibile. Gli unici indisponibili di rilievo sono Marcelo Brozovic e Aleksandar Kolarov, ancora positivi al Covid-19. E, al netto di queste due assenze, le scelte per Conte sono tutto sommato semplici da fare. Davanti al capitano Samir Handanovic torneranno Milan Skriniar e Stefan de Vrij dal 1′. Sul centro-sinistra sarà titolare sempre Alessandro Bastoni. Sulle fasce è certa la maglia da titolare per Achraf Hakimi contro la sua ex squadra. Sul lato opposto, invece, Ashley Young uscirà con ogni probabilità vincente dal ballottaggio con Ivan Perisic. In mezzo, contro il Real Madrid si vedranno gli stessi di domenica. Arturo Vidal e Roberto Gagliardini in mediana, con Nicolò Barella libero di svariare. Davanti, ovviamente, spazio alla coppia dei sogni, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che tornano insieme dal 1′ dopo quasi un mese. L’ultima volta era il 27 ottobre, sempre in Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk.