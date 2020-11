Eriksen via dall’Inter? Dalla Germania un’ipotesi di scambio interessante

Eriksen Inter

Christian Eriksen è sempre più fuori dal progetto Inter. Una eventuale esclusione domani sera contro il Real Madrid (ore 21.00 il calcio d’inizio) sarebbe la bocciatura definitiva. E Sky Sport Deutschland lancia un’interessante ipotesi di scambio.

PROPOSTE – Sono sempre più frequenti le voci su un prossimo addio tra Christian Eriksen e l’Inter. Il danese è sempre più fuori dal progetto di Antonio Conte (zero minuti nelle ultime tre partite). E le parole di Giuseppe Marotta prima della sfida col Torino fugano ogni dubbio. Eriksen lascerà presto i colori nerazzurri, e l’Inter sta prendendo in considerazione l’ipotesi di uno scambio. Le prime voci nascono dalla Francia: il PSG sarebbe disposto a mettere Leandro Paredes sul tavolo per arrivare al danese. Negli ultimi giorni si è poi parlato di un possibile scambio col Real Madrid, futuro avversario dell’Inter (domani alle 21.00). La pedina sarebbe Isco, che coi blancos vive una situazione simile. Tuttavia la valutazione di Eriksen e quella dello spagnolo differiscono di svariate decine di milioni. Se una trattativa ci sarà, sarà tutt’altro che facile (e le parole di Zinedine Zidane vanno in tal senso).

GIRO D’EUROPA – Dopo Inghilterra, Italia, Francia e Spagna, Eriksen completa l’interrail. E ora è al centro di un’ipotesi di scambio che rimbalza anche dalla Germania. E di tutte le ipotesi tentate finora è forse quella che più incontra il favore di Conte. Infatti la squadra con cui l’Inter potrebbe imbastire lo scambio è il Bayern Monaco campione d’Europa. Che sul piatto potrebbe mettere Corentin Tolisso. Il 26enne francese piace moltissimo al tecnico nerazzurro (se ne era già parlato in estate), e ora il ritorno di fiamma sembra poter tornare. Al momento non ci sono trattative in corso, tuttavia i rapporti tra i club sono rimasti buoni (nonostante il mancato riscatto di Ivan Perisic).