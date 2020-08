Inter ai quarti di Europa League: data, ora e possibili avversari della partita

L’Inter si è qualificata ai quarti di Europa League, dopo aver battuto 2-0 il Getafe a Gelsenkirchen (vedi articolo). I nerazzurri resteranno quindi in Germania, dove lunedì inizierà la vera e propria fase finale: ecco le informazioni sulla data, l’orario, il luogo e i possibili avversari.

PROSSIMO TURNO – L’Inter sarà di scena lunedì 10 agosto alle ore 21 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf, per i quarti di finale di Europa League. I nerazzurri se la vedranno con una fra Bayer Leverkusen e Rangers: domani (ore 18.55) il ritorno alla BayArena. Nella partita d’andata, disputata il 12 marzo, i tedeschi hanno vinto 1-3 a Glasgow. Ci saranno le stesse “nuove” regole già sperimentate stasera contro il Getafe, quindi gara secca e campo neutro; in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori. Una novità riguarda i cartellini: come annunciato ieri dall’UEFA dopo gli ottavi si azzerano le ammonizioni, quindi non ci saranno più diffidati (oggi tabellino immacolato per l’Inter, che non ha ricevuto sanzioni disciplinari e non avrà quindi squalificati). A partire dai quarti di finale tutte le partite saranno in gara secca, come da nuovo regolamento. Qui il tabellone della fase finale di Europa League: per l’Inter ritorno in campo fra cinque giorni.