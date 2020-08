FOTO – Bastoni dopo Inter-Getafe: “Prossimo livello, forza Inter”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni affida ai suoi profili social la sua soddisfazione per il risultato di Inter-Getafe di questa sera. Una vittoria che lancia i nerazzurri ai quarti di finale di Europa League

Alessandro Bastoni, protagonista di una buona prestazione in Inter-Getafe di questa sera, affida a Instagram la sua soddisfazione per la vittoria per 2-0 sul club spagnolo che lancia i nerazzurri ai quarti di finale di Europa League: «Next level!» il commento del giovane difensore dell’Inter.