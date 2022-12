Inter, prova generale con il Sassuolo: Inzaghi concede spazio a Dumfries?

L’Inter chiude il giro delle amichevoli di dicembre con il Sassuolo giovedì 29 alle ore 17 al Mapei Stadium. Il test contro i neroverdi per Inzaghi sarà una vera e proprio prova generale in vista della sfida di campionato con il Napoli del 4 gennaio

PROVA GENERALE – L’Inter di Simone Inzaghi il 4 gennaio riprende il suo cammino in campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti mentre il 29 dicembre affronta l’ultima amichevole contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Contro i neroverdi, dunque, per Inzaghi sarà una sorta di prova generale in vista del ben più impegnativo incontro con la capolista della Serie A. Chi vedremo in campo?

Inter, prova generale con il Sassuolo: torna Dumfries dal 1′? Zero dubbi in difesa e attacco

Attualmente è facile intuire che l’attacco sarà quello visto contro la Reggina, ossia Dzeko e Lukaku. I due attaccanti di peso sono gli unici ad offrire garanzie ora come ora: Lautaro Martinez è ancora in vacanza e tornerà probabilmente a fine dicembre mentre Correa, infortunato, dovrebbe fare il suo rientro in gruppo dopo Santo Stefano. Qualora dimostrasse di aver recuperato dall’infortunio, potrebbe anche ambire a uno spezzone di partita ma non è scontato. In difesa pochi dubbi: Skriniar, Acerbi e Bastoni scenderanno in campo anche contro il Sassuolo con de Vrij pronto a dire la sua. In porta chiaramente Onana.

In mezzo al campo, sempre in attesa di Brozovic, il trio titolare è quello composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Inzaghi potrebbe concedere spazio a Dumfries a destra dove finora ha fatto molto bene Bellanova. A sinistra dubbio Dimarco-Gosens: il tedesco ha fatto molto bene nel mese di dicembre e la titolarità dell’italiano è meno scontata di prima.