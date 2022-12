ESCLUSIVA IN – Rossi: «Lautaro Martinez dimostrerà il suo valore! Skriniar sacrificabile»

Delio Rossi ha parlato in esclusiva a Inter-News.it della ripresa del campionato di Serie A, dell’Argentina campione del Mondo e del ritorno di Lautaro Martinez che durante il Mondiale ha perso al maglia da titolare. L’allenatore ha poi espresso un parere sul futuro di Milan Skriniar e le questioni societarie della Juventus.

Delio Rossi, terminato il Mondiale, secondo lei ha vinto la più forte?

Per me non ha vinto la più forte, ha vinto la squadra più continua nei risultati e nel gioco. A mio avviso la squadra più forte di tutta la competizione era il Brasile.

Lautaro Martinez ha perso il posto da titolare con l’Argentina, Simone Inzaghi dovrà lavorare sul morale del giocatore?

Vero che ha perso la titolarità, ma i sudamericani sono molto affezionati alla propria nazionalità. Anche se ha giocato poco ha comunque vinto il Mondiale dopo 36 anni e questo gli darà sicuramente la carica giusta. Anzi paradossalmente è meglio perché al suo ritorno vorrà dimostrare con la maglia dell’Inter che questa titolarità se la meritava.

Campionato atipico, per la prima volta il Mondiale in inverno, come sarà secondo lei la situazione alla ripresa?

Sarà stata una preparazione affrettata quella invernale, sarà più avvantaggiato chi ha avuto tutti i giocatori a disposizione, paradossalmente la Lazio avendo un gioco molto caratterizzato che si basa su dei movimenti definiti, durante questa pausa hanno avuto modo di limarlo rispetto per esempio a una Juventus che ha avuto tanti giocatori impegnati al Mondiale.

Quindi la Lazio potrebbe essere una delle sorprese alla ripresa? Chi sarà la vera anti-Napoli?

No, la Lazio è ancora inferiore a tante squadre. L’Inter a inizio campionato era una seria candidata alla vittoria del campionato, però ha 11 punti di distacco dal Napoli, quindi significa che in sede di pronostico qualcosa è andato storto. Alla ripresa dovrà invertire il trend e può cambiarlo solo nelle partire che contano. La Juventus se recupera tutti i suoi giocatori può dare fastidio, però dipende dal Napoli.

Mister Rossi, quindi secondo lei cosa è mancato all’Inter fin qui?

Secondo me è mancato equilibrio, nella stessa partita non riesce a essere sempre intensa. L’ultima volta che ha vinto lo scudetto era stata la miglior difesa e adesso non sembrerebbe essere così. I gol li fanno, però ne prendono anche qualcuno di troppo.

Alla ripresa dovrà vedersela subito con il Napoli…

Inter-Napoli può essere decisiva, anche perché il destino è tutto nelle mani dei partenopei. L’Inter non può fare altri passi falsi se vuole recuperare punti ha solo un risultato: la vittoria. Il Napoli si gioca tanto a gennaio perché avrà tre scontri diretti, e avendo 8 punti di vantaggio sulla seconda è padrona del proprio destino.

Delio Rossi a proposito di difesa, si parla tanto del rinnovo di Milan Skriniar che non ha ancora deciso (QUI le ultime)

L’Inter può cedere Milan Skriniar, se poi prendi il difensore della Croazia (Gvardiol, ndr) vale la pena rinunciare a difensore slovacco. Per esperienza ti dico che lascerei andare un giocatore che non è convinto di restare e che, detto con tutta onestà, non è Lionel Messi con tutto il rispetto per Skriniar. Inoltre ti dà la possibilità di acquistar eun giocatore anche più forte. Vedi per esempio il Napoli, che ha ceduto Kalidou Koulibaly e lo ha sostituito con Kim Min-jae.

I problemi societari della Juventus influiranno sul rendimento della squadra?

Sul breve periodo non influirà più di tanto. Al giocatore interessa poco se il presidente è Andrea Agnelli, il fratello o il cugino. L’importante è che sia pagato. Stiamo parlando pur sempre della Juventus, arriveranno nuovi dirigenti. Non ci saranno ripercussioni, anzi magari vorranno dimostrare che le scelte della “vecchia” dirigenza erano giuste.

