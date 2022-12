Skriniar, l’Inter ha offerto ingaggio top! Ma occhio a PSG e non solo – Sky

In casa Inter tiene banco la questione rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro ha offerto al calciatore un ingaggio da top della rosa.

OFFERTA – L’Inter deve risolvere la questione relativa a Skriniar, in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri hanno offerto al difensore slovacco il massimo possibile, ovvero sia un ingaggio da top player della rosa: 6,5 milioni netti. Si attende la risposta del difensore, legato ai nerazzurri dal 2017 e che ha un legame forte con città e tifoseria. Secondo l’emittente però, c’è ancora spazio per il possibile inserimento di altri club, pronti a strappare a parametro zero il difensore. Il PSG, che aveva offerto 9 milioni di ingaggio allo slovacco in estate, potrebbe tornare alla carica offrendo un ingaggio superiore. Ma anche altri club europei potrebbero essere ingolositi dalla situazione contrattuale del difensore.